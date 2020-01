247 dagen: zo lang slepen de federale regeringsonderhandelingen al aan. Verschillende pistes, paars-geel en paars-groen in het bijzonder, werden bewandeld maar leverden tot dusver geen doorbraak op. De situatie lijkt uitzichtloos. Wat is er in de afgelopen tijd al gebeurd? Welke verkenners en informateurs passeerden de revue? En welke uitspraken bleven een tijdlang nazinderen onder de partijen? Een terugblik op acht lange maanden.