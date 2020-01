Facebook verwijdert “kwetsende” video van Italiaanse oppositieleider Salvini

Facebook heeft dinsdag een video verwijderd op de pagina van de Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini, omdat die “kwetsend” is voor een Tunesisch gezin. Dat heeft de advocate van de jonge Tunesiër Yassin dinsdag bekendgemaakt. De leider van de Lega had de man ervan beschuldigd drugsdealer te zijn.

Tijdens zijn campagne voor de regionale verkiezingen van zondag liet Salvini zich, omstuwd door camera’s, door een inwoonster van Bologna meetronen naar een flatgebouw waar volgens haar een drugsdealer woont. Waarop Salvini via de parlofoon tekst en uitleg vraagt naar wat hem was verteld, namelijk dat een deel van de in wijk verkochte drugs uit dat huis afkomstig was. Volgens La Torre heeft de video het leven van de zeventienjarige Yassin op zijn kop gezet, want heel Italië bestempelt hem nu als een drugsdealer.

“Facebook heeft de schandelijke video verwijderd”, aldus advocate Cathy La Torre. Ze voegde eraan toe dat het verwijderen van de video dit alle leed niet kan herstellen, en dat Salvini volgens de wet verantwoording zal moeten afleggen.