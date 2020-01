Opnieuw Belgisch bedrijf slachtoffer van gijzelsoftware

De Belgische IT-leverancier SPIE ICS, onderdeel van het Franse concern SPIE, strijdt sinds zondag tegen een cryptovirus. Het bedrijf heeft de getroffen servers uitgezet om te vermijden dat het virus zich verder verspreidt.

Volgens een woordvoerster zijn een zestigtal klanten uit voorzorg afgekoppeld. In een update op zijn website zegt het bedrijf dat er dinsdag “aanzienlijke vooruitgang” is geboekt om het probleem op te lossen, waardoor sommige diensten vrijgegeven kunnen worden. In de nacht van dinsdag op woensdag zal het bedrijf nog bijkomende testen doorvoeren.

De afgelopen weken werden ook het Ieperse bedrijf Picanol en de gemeente Willebroek slachtoffer van gijzelsoftware.