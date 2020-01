Voormalige Seat-topman gaat Renault leiden

De Franse autoconstructeur Renault krijgt een Italiaanse CEO. Vanaf 1 juli neemt de 52-jarige Luca de Meo, die tot voor kort Volkswagen-dochter Seat leidde, de touwtjes in handen. Dat heeft Renault dinsdag bevestigd.

De raad van bestuur van Renault kwam dinsdag bijeen om de nieuwe CEO aan te duiden. De vorige, Thierry Bolloré, werd in oktober aan de deur gezet in de nasleep van de fraudezaak rond automagnaat Carlos Ghosn, met wie hij een nauwe band had. Sinds het vertrek van Bolloré wordt Renault ad interim geleid door financieel directrice Clotilde Delbos. Zij wordt co-CEO.

De 52-jarige de Meo trad begin deze maand terug bij Seat. Door een niet-concurrentiebeding dat in zijn contract met het Volkswagen-concern stond, kan hij niet vroeger dan juli aan de slag gaan bij Renault. De Italiaanse marketingexpert slaagde er de voorbije jaren in het Spaanse VW-merk nieuw leven in te blazen. Het verkocht vorig jaar een recordaantal voertuigen.

De Meo moet nu een nieuwe wind laten waaien door Renault (met ook het merk Dacia), dat fel lijdt onder de affaire-Ghosn. Het aandeel is de helft van zijn waarde kwijtgeraakt sinds Ghosn in november 2018 werd opgepakt. En hij moet ook het vertrouwen herstellen in de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.