Antwerps café tijdelijk dicht wegens “ernstige aanwijzingen” van mensenhandel

Antwerpen - Café ’t Keravikske aan de Antwerpse Sint-Aldegondiskaai moet de hele maand februari dicht blijven. Dat besliste burgemeester Bart De Wever (N-VA). In het café waren ernstige aanwijzingen van mensenhandel. Een Oekraïense dame verbleef er in erbarmelijke omstandigheden.

“Naar aanleiding van een gecoördineerde actie onder leiding van het KALI-team werden er in het café feiten van mensenhandel vastgesteld. De politie trof op de derde verdieping van het pand een Oekraïense dame aan die geen Nederlands sprak en slechts een zeer gebrekkige kennis van het Engels had”, aldus Philippe Beinaerts, kabinetschef van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De dame verbleef er in erbarmelijk omstandigheden. Boven het café lag er een matras met dons en kussen, de politie vond ook persoonlijke bezittingen van de dame. “De ruimte, die tijdens de controle verwarmd werd door een mobiel verwarmingselement, heeft geen aparte ingang, keukeninrichting of toilet en is niet geschikt voor huisvesting. Bovendien werden er op de eerste verdieping van het pand maar liefst elf gasflessen onreglementair gestockeerd”, verduidelijkt Beinaerts. Volgens een werknemer van het café poetst de vrouw sinds kort het café.

Volgens het kabinet van de burgemeester zijn er ernstige aanwijzingen dat er in het café feiten van mensenhandel plaatsvinden. Daarom is De Wever volgens zijn kabinetschef bevoegd “om de noodzakelijke maatregelen te treffen om deze illegale activiteiten een halt toe te roepen”. De Wever besliste daarom het café gedurende een maand te sluiten.