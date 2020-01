Mattel trekt kaart van de duurzaamheid

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel, maker van Barbie, wil tegen 2030 overschakelen op duurzame materialen. Al het speelgoed en de verpakkingen moeten tegen dan bestaan uit gerecycleerde, herbruikbare of biobased kunststoffen.

“Duurzaamheid is zeker en vast een belangrijke trend”, verklaarde Mattel-voorzitter Richard Dickson dinsdag kort voor de opening van de grootste speelgoedbeurs ter wereld, in het Duitse Nürnberg. Volgens hem kunnen bedrijven deze trend niet meer negeren. Als eerste stap brengt Mattel bouwstenen op de markt, gemaakt uit bioplastics. Die zijn in eerste instantie enkel in het Verenigd Koninkrijk en online in de rest van Europa te verkrijgen.

“We maken vooruitgang, maar perfect is het nog niet”, aldus Dickson. Bij de Barbie-poppen bijvoorbeeld werkt dit materiaal niet. De evolutie naar meer duurzaamheid is voor het bedrijf ook dansen op een slappe koord, want de consument is vooralsnog niet bereid om meer te betalen voor duurzaam speelgoed, klinkt het.