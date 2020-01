Facebookgebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bij derde partijen voortaan wissen

Wie een account heeft op Facebook, heeft voortaan toegang tot de informatie die derde partijen over hen verzamelen. De gebruiker zal die informatie vergaard via websites en apps ook kunnen verwijderen, meldt het sociaal netwerk op zijn blogsite naar aanleiding van de dag van de Europese Dag van de Privacy. Facebook gebruikt de gegevens om de zowat 2 miljard gebruikers wereldwijd aangepaste advertenties voor te schotelen.

Het gaat bijvoorbeeld om de zoekopdrachten die je uitvoert of het surfgedrag op shoppingwebsites. Met de tool ‘Off-Facebook Activity’ zal elke Facebookgebruiker een samenvatting van die informatie kunnen consulteren en wissen.

“Vanaf vandaag is de Off-Facebook Activity-tool beschikbaar voor iedereen op Facebook in heel de wereld. Andere bedrijven zenden ons de informatie van jouw activiteit op hun websites toe. We gebruiken die informatie om je advertenties te te tonen die relevant zijn voor jou. Nu kan je een overzicht zien van die informatie en indien gewenst wissen van je account”, schrijft CEO en oprichter Mark Zuckerberg in de blog. Hij spreekt van een “nieuw niveau van transparantie en controle”.