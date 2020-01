“Ze zal sowieso niet omarmd worden door koninklijke familie”: dit staat Delphine Boël nu te wachten

Delphine Boël is volgens haar advocaten gechoqueerd door de bittere erkenning van koning Albert als haar biologische vader. Ze hult zich voorlopig in stilzwijgen. Maar de vragen rijzen ondertussen. Of ze zich voortaan “prinses” zal noemen. Wat er zal gebeuren als haar vader sterft? En of ze nu ook koninklijke plichten en verantwoordelijkheden krijgt.