Eden Hazard zit nog niet in selectie Real Madrid voor bekermatch bij Zaragoza

Real Madrid kan woensdagavond (om 21u) in het bekerduel bij tweedeklasser Real Zaragoza nog niet rekenen op Eden Hazard. Dat maakte coach Zinédine Zidane dinsdag bekend op zijn persbabbel. Hazard traint nog steeds individueel. De stadsderby van komende zondag tegen Atlético Madrid lijkt ook te vroeg te komen.

“Ik heb natuurlijk liever dat al mijn spelers fit zijn”, begon Zidane het ‘topic-Hazard’ met een kwinkslag. “Hazard staat terug op het veld en werkt met de coaches, maar heeft de groepstrainingen nog niet hervat. We wachten af hoe hij het deze week doet.”

Hazard liep op 26 november in de thuiswedstrijd van de Champions League tegen PSG (2-2), na contact met collega-Rode Duivel Thomas Meunier, een barstje in de rechterenkel op. Sindsdien stond de topaankoop van de Madrilenen van afgelopen zomer aan de kant. Zonder hem deed Real het de voorbije weken verre van onaardig. De Madrilenen wonnen de Spaanse Supercup en schoven in de competitie naar de koppositie, met drie punten voorsprong op Barcelona.