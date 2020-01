En plots staat er een spelersvrouw op het veld: tumult ontsiert topper in vierde provinciale

Opschudding in de topper tussen Borgloon en Kortessem (4C). Halverwege de tweede helft werd de match een tiental minuten stilgelegd nadat een spelersvrouw het veld betrad. “Mijn vrouw was boos nadat een bal in haar gezicht werd getrapt waardoor ze zes dagen werkonbekwaam is”, vertelt speler Kenny Cleynen (Borgloon).