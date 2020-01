Riskeert Standard een transferverbod? STVV dient klacht in voor oplichting bij transfer Edmilson

Heeft voetbalclub Standard in de zomer van 2018 STVV opgelicht bij transfer van Edmilson? Sport/Voetbalmagazine brengt vandaag aan het licht hoe de Rouches een frauduleuze constructie opzetten bij de transfer van de flankaanvaller naar het Qatarese Al-Duhail. Sint-Truiden zou daarbij 1 miljoen euro mis hebben gelopen. Het parket van Hasselt voert een onderzoek naar de zaak. Het nieuws werd ook bevestigd door STVV.

Alles begint bij de transfer van Junior Edmilson van STVV naar Standard in de winter van 2016. Standard betaalt de buren uit Sint-Truiden een transfersom van 1,2 miljoen euro en komt met STVV overeen dat de Truienaars recht hebben op 40% van de meerwaarde bij een doorverkoop.

In de zomer van 2018 verkoopt Standard Junior Edmilson op zijn beurt aan het Qatarese Al-Duhail voor een transfersom van amper 2 miljoen euro. Bij STVV reageren ze vol ongeloof. Zo’n luttel bedrag voor één van de smaakmakers van de Jupiler Pro League? Een flankaanvaller van 22 jaar die het voorbije seizoen met elf goals en vijf assists een groot aandeel had in de bekerwinst en de tweede plaats van Standard in de Jupiler Pro League. Maar Standard-voorzitter Venanzi toont het bestuur van STVV het officiële FIFA-document waarop het transferbedrag van 2 miljoen euro zwart op wit staat. De meerwaarde op de transfer bedraagt dus 800.000 euro, daarvan krijgt STVV zoals contractueel bepaald 320.000 euro (40%).

Foto: BELGA

Sport/Voetbalmagazine kon echter documenten inkijken die bewijzen dat Standard niet enkel 2 miljoen euro kreeg van Al-Duhail voor Edmilson, maar tegelijkertijd ook een “samenwerkingsakkoord” met Al-Duhail afsloot waarbij Standard nog eens een som van 3,2 miljoen euro ontving. Dat samenwerkingsakkoord bestond er in dat Standard in Doha in januari 2019 een winterstage zou houden. Maar de Rouches trokken die winter naar Marbella in plaats van naar Qatar. Een goedkoop alibi dus om extra geld te vangen waarop geen 40% doorverkoopvergoeding aan STVV zou betaald moeten worden. In totaal bedraagt het werkelijke transferbedrag van Al-Duhail aan Standard dus 5,2 miljoen euro en had Standard eigenlijk 1,6 miljoen euro aan STVV moeten betalen. Een fraude van 1,28 miljoen euro.

Een overtreding die hen duur kan te staan komen. Want STVV heeft op 18 december 2019 via zijn advocaat een brief naar de politie van Hasselt gestuurd en stelt het zich burgerlijke partij in het kader van een klacht neergelegd bij de strafrechtbank door de bevoegde onderzoeksrechter tegen Standard en zijn voorzitter Bruno Venanzi. Wellicht dient STVV ook een klacht in bij de FIFA en riskeert Standard extra boetes, een transferverbod en zelfs uitsluiting van internationale competities.