Cardiff legt klacht neer in Nantes naar aanleiding van dood van Emiliano Sala

Cardiff City Football Club, dat eerder al naar het Internationaal sporttribunaal (TAS) stapte, heeft nu ook bij het lokale gerecht in Nantes een klacht neergelegd naar aanleiding van het overlijden van voetballer Emiliano Sala. De Argentijn kwam op 21 januari 2019 om het leven bij een vliegtuigcrash en was op weg van zijn oude club Nantes naar zijn nieuwe thuis Cardiff.

De advocaat van Cardiff FC bevestigde dat er dinsdag klacht werd neergelegd in Nantes. De Welshmen hebben een probleem met de transfermodaliteiten en de organisatie van de fatale vlucht. Bij Nantes is men van oordeel dat Cardiff hen nog altijd het transferbedrag van 17 miljoen euro verschuldigd is, maar in Wales weigeren ze te betalen. De zaak die daarover al loopt bij het TAS zou ten vroegste in juni beslecht worden.

Cardiff beweert dat het aandrong op een commerciële vlucht voor de oversteek van Sala, maar de entourage van de Argentijn hield vast aan het gebruik van een klein toerismevliegtuig. Piloot David Ibbotson, die eveneens om het leven kwam, had geen vergunning om betalende passagiers te vervoeren en ook over zijn toelating om ‘s nachts te mogen vliegen bestaan twijfels.