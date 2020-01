Airbus zet 3,6 miljard euro opzij voor schikking in corruptiezaak

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft dinsdagavond bevestigd dat er een akkoord is met Franse, Britse en Amerikaanse autoriteiten over een schikking in een omkopingszaak. Als de rechtbanken de schikking goedkeuren, zal Airbus daar 3,6 miljard euro voor opzijzetten, zegt het bedrijf in een persbericht.

De rechtbanken in de drie landen zouden zich op 31 januari uitspreken over het akkoord. “Als het wordt goedgekeurd, dat zal dat resulteren in een provisie van 3,6 miljard euro voor de betaling van mogelijke boetes aan de Franse, Britse en Amerikaanse autoriteiten”, zo staat in een persbericht van Airbus. De provisie zal in de resultaten van 2019 worden verrekend.

De omkopingszaak draait om het inzetten van tussenpersonen om contracten voor vliegtuigen binnen te slepen.