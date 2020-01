Standard bevestigt komst van Moussa Sissako, die gehuurd wordt van PSG

Standard heeft dinsdag de komst van de Frans-Malinese verdediger Moussa Sissako bevestigd. De 19-jarige nieuwkomer wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Franse kampioen Paris Saint-Germain. De Luikenaars bedongen een aankoopoptie.

Sissako is Malinees jeugdinternational en kwam negen keer in actie in de UEFA Youth League. In die competitie ging hij dit seizoen tot twee keer toe onderuit tegen Club Brugge. Standard was al langer op zoek naar defensieve versterking.

Voor de Rouches gaat het om de derde inkomende transfer deze winter. Eerder al trok Standard Eden Shamir en John Nekadio aan. Het zag in januari ook al drie spelers vertrekken: Renaud Emond, Paul-José Mpoku en Sébastien Pocognoli.