Al 269 gemeenteraadsleden gaven er na één jaar de brui aan, “en dat is niet eens zo verwonderlijk”

Een jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraden in ons land hebben zich in Vlaanderen alleen al 269 verkozenen laten vervangen. Burgemeesters, schepenen maar vooral gemeenteraadsleden. En dat is niet eens zo verwonderlijk, vindt de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), die pleit voor een beter statuut voor gemeenteraadsleden.