Mondmaskers gaan viraal: voorraden bijna overal uitgeput in Vlaamse apotheken door stormloop

Gent -

De Aziatische inwoners in ons land slaan massaal mondmaskers in om te versturen naar China en andere gebieden in het Oosten, die getroffen zijn door het coronavirus. Dat blijkt uit een rondvraag bij Vlaamse apotheken. “Elke keer als ik een ‘Chinees’ zie binnenkomen, weet ik al hoe laat het is”, zegt apotheek Geert Decloedt uit Gent.