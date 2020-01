Spaans Rekenhof eist 4 miljoen euro van Puigdemont en andere Catalaanse separatisten

Het Spaanse Rekenhof eist van een dertigtal Catalaanse separatisten, onder wie oud-president Carles Puigdemont, 4,1 miljoen euro. Ze gebruikten dat bedrag voor de organisatie van het verboden referendum over de onafhankelijkheid van de Spaanse regio, in 2017.

Op Twitter heeft Puigdemont, die nu in ballingschap is in ons land, al opgeroepen tot giften. “We hebben 15 dagen om te vermijden dat ze onze eigendommen in beslag nemen”, tweet Puigdemont, met de vermelding van een Spaans rekeningnummer.. “Als je op 1 oktober (2017, de datum van het referendum, red.) gestemd hebt, dan hebben we je nodig.”

El Tribunal de Cuentas ens demana una fiança de 4,1 milions d’euros als qui vam fer possible el Referèndum de l’1Oct. Tenim 15 dies per evitar que ens embarguin els nostres béns.



Si vas votar l’1 d’Octubre, et necessitem. https://t.co/pzvcHQfGRN — Carles Puigdemont (@KRLS) January 28, 2020

Het referendum ging door, ondanks een verbod van het Spaanse gerecht. Een maand na dat referendum riep het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uit. Daarop trok Madrid de autonomie van de regio in, en zette ze de regering van Puigdemont af. Negen separatisten, onder wie oud-leden van Puigdemonts regering, kregen midden oktober celstraffen tot 13 jaar opgelegd, vanwege hun rol in dit proces.