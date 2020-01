Recordjaar voor Frans luxeconcern LVMH

Het Franse luxeconcern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft er een recordjaar op zitten. De omzet ging voor het eerst voorbij de 50 miljard euro, zo maakte het concern dinsdag bekend. Voor 2020 heeft het een “voorzichtig vertrouwen”.

De omzet bedroeg vorig jaar 53,7 miljard euro. Dat was 15 procent (of 10 procent organische groei) meer dan in 2018. En de nettowinst ging 13 procent hoger tot 7,17 miljard euro.

Er was een mooie vooruitgang in Europa en de Verenigde Staten, zo zegt de groep van de Franse miljardair Bernard Arnault. Ook Azië presteerde goed, ondanks “een moeilijke context” in de tweede jaarhelft in Hongkong. Het gaat dan met name om het aanhoudende volksprotest in de stadstaat voor minder inmenging van China en democratische verkiezingen.

De topdivisie van LVMH, de afdeling mode en lederwaren, presteerde uitstekend. De omzet van de divisie nam met 20 procent toe tot 22,2 miljard euro. Onder die afdeling vallen bijvoorbeeld het merk Louis Vuitton, bekend van exclusieve handtassen en koffers, en modehuis Christian Dior.

Het concern houdt zich voorts onder meer bezig met parfum, cosmetica, cognac, horloges en juwelen.