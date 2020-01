Griekenland zet 1.200 extra grenswachten in om migranten op te vangen

Griekenland wil de komende maanden 1.200 extra grenswachten inzetten om de migranten op te vangen die vanuit Turkije het Zuid-Europese land trachten te bereiken. Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken EASO neemt zich intussen voor zijn aantal in Griekenland actieve personeelsleden te verdubbelen om de ingediende asielaanvragen sneller te verwerken.

Volgens het Griekse nieuwsbureau ANA-MPA schreef Griekenland al 400 vacatures uit voor agenten die de noordoostelijke landsgrens moeten bewaken. In tweede instantie moeten 800 bijkomende grenswachten op de Egeïsche eilanden ontplooid worden.

EASO-topvrouw Nina Gregori maakte dinsdag dan weer bekend dat het agentschap zijn personeelsbestand in Griekenland zal verdubbelen om de asielaanvragen die worden ingediend sneller te verwerken. “We zijn er om de Griekse autoriteiten te helpen bij het snel en efficiënt uitvoeren van de asielprocedure”, zei ze tijdens een persconferentie in Athene. Momenteel zijn er in Griekenland 500 EASO-medewerkers actief. Daar moeten er dus nog eens evenveel bij komen.

Sinds het Europees-Turkse akkoord dat in maart 2016 gesloten werd, stuurt Griekenland in principe alle migranten terug naar Turkije die op “irreguliere” wijze, bijvoorbeeld met bootjes, de grens overstaken. Na een iets rustiger periode nam het aantal migranten dat in Griekenland aankomt vanaf april 2019 opnieuw toe. De verwerking van de asieldossiers hinkt echter serieus achterop, waardoor er tienduizenden mensen gestrand zitten in kampen die bedoeld zijn voor minder dan 6.000 personen.