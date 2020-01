Democraten vergelijken impeachmentproces Trump met Watergate: “Gestaag drupt, drupt, drupt er informatie”

Chuck Schumer, fractieleider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, heeft dinsdag bij de jongste ontwikkelingen rond het afzettingsproces tegen de Republikeinse president Donald Trump een vergelijking met het Watergateschandaal getrokken.

“Gestaag drupt, drupt, drupt er informatie”. “De waarheid, uitlekkend in het ene explosieve (kranten)artikel dat na het andere verschijnt”, zei Schumer, expliciet verwijzend naar de publicatie door de New York Times van fragmenten uit een nog te verschijnen boek van vroeger nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. “In die zin lijkt dit Watergate”, zei Schumer.

Watergate was in het begin van de jaren zeventig een schandaal rond een inbraak in het Democratische verkiezingshoofdkwartier. Snel leidden alle sporen naar het Witte Huis, waar de Republikeinse president Richard Nixon uit alle macht probeerde alles te verdoezelen. In het bijzonder publicaties in de krant Washington Post dreven hem echter meer en meer in het nauw. Het leidde tot een impeachment-onderzoek in het Huis van Afgevaardigden. Nog voor dit kon stemmen over twee inbeschuldigingstellingen - “zwaar misdrijf” en “wangedrag” - stapte Nixon op 9 augustus 1974 zelf op.

Republikeinse senatoren steken de koppen bijeen

Nadat de verdediging van de Amerikaanse president Donald Trump haar pleidooi in het afzettingsproces heeft afgerond, zullen naar verwachting de Republikeinse senatoren bijeenkomen. De senatoren zouden achter gesloten deuren vergaderen, in het bijzonder om te overleggen over het al of niet aanvaarden van getuigen op het proces.

Terwijl de druk op het horen van getuigen is gestegen na de bom die voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton heeft laten ontploffen, is er sowieso een stemming daaromtrent. Volgens Bolton heeft Trump wel degelijk Oekraïne militaire hulp onthouden, zolang er geen onderzoek kwam naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

Overigens heeft John Kelly, die achttien maanden stafchef op het Witte Huis is geweest, dinsdag volgens nieuwszender CNN en het NBC News gezegd de havik Bolton te geloven. “Indien John Bolton dat zegt in het boek, dan geloof ik hem”, zo citeerde CNN de vroegere stafchef. “John is een eerlijke gast, hij is een integer man en heeft een geweldig karakter, we zullen zien wat er gebeurt”, tekende het NBC News op.