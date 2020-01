Michy Batshuayi ontkent dat hij zijn dochter in de steek laat: “Ik zal er altijd zijn voor mijn familie”

Michy Batshuayi heeft gereageerd op de artikels die in Het Laatste Nieuws zijn verschenen over zijn dochtertje en haar moeder Gitte Vander Elst.

Gitte Vander Elst beviel ruim twee jaar geleden van een dochtertje van Rode Duivel Michy Batshuayi. De voetballer zou echter alle contact met moeder en kind weigeren, maar moet wel 2.400 euro alimentatie per maand betalen. Dat vertelde de 27-jarige uit het Antwerpse Duffel in Het Laatste Nieuws. Volgens Vander Elst raakte ze bijna drie jaar geleden zwanger op een hotelkamer in Londen. De vader van het kind: Rode Duivel Michy Batshuayi. De twee hadden geen relatie en de voetballer was op dat moment nog verloofd met een andere vrouw.

Vander Elst besloot het kind te houden en eind 2017 werd haar dochtertje Daya geboren. Batshuayi heeft dan al alle contact verbroken, maar zou in 2018 verplicht worden om een DNA-onderzoek te ondergaan. Op basis daarvan concludeerde een rechter een jaar later dat de Rode Duivel wel degelijk de vader is. Hij verplicht hem tot het betalen van 2.400 euro alimentatie per maand. Batshuayi liep even achter met die betalingen, maar zette dat ondertussen recht. Maar Vander Elst hoopt op meer, zeker nu blijkt dat Daya van bij haar geboorte met ernstige gezondheidsproblemen kampt: ze is doof aan één oor en er werden ook cystes in haar hersenen gevonden. Vander Elst hoopt dat Batshuayi mee wil betalen voor de hoog oplopende medische kosten en dat hij contact opneemt met zijn dochtertje. “Het ideale zou zijn dat hij er zo nu en dan is voor haar, interesse heeft in haar. Dat hij alimentatie blijft betalen. En mijn dochter een bionische oor krijgt. Ze zou er zo veel beter mee af zijn.”

Batshuayi: “Als publiek figuur heb ik een voorbeeldfunctie”

Batshuayi reageerde dinsdag bij RTL Sport op de artikels in Het Laatste Nieuws. “Als publiek figuur heb ik een voorbeeldfunctie. Maar dat rechtvaardigt geenszins de druk die ik de afgelopen dagen heb ondervonden vanwege verschillende artikels. Vanwege een fout kwam ik te laat met het betalen van alimentatie die ik niet betwist en die ik maandelijks betaal. Zodra ik de oproep had ontvangen, werd alles betaald en geregulariseerd. Zelfs de officier van justitie was van mening dat ik geen overtreding had begaan.”

“Ik word nu beschuldigd met een gekunsteld verhaal dat ik “mijn familie verlaten zou hebben”, wat vals en lasterlijk is. Men gebruikt de pers om me pijn te doen. Al deze procedures zijn mij vreemd. Er zijn alimentatieprocedures tegen mij ingesteld: er is al een uitspraak in de rechtbank gedaan en die vermindert de (zeer) exorbitante eisen die zijn gesteld.”

“Wat betreft de wettelijke vordering die ze mij willen opleggen, die is het onderwerp van lopende procedures. Wat mij betreft heb ik ondanks alles maar één boodschap over te brengen: ik ben er en ik zal er altijd zijn voor mijn familie.”