Minder paniek, minder geld en minder makelaars: waarom clubs overal ter wereld leiden aan ‘wintermercatomoeheid’

Tik-tak-tik-tak. Nog drie dagen en de wintermercato zit er weer op. Er staat in de Jupiler Pro League nog wel wat op til – zo zoeken Anderlecht en Club Brugge nog een spits –, maar feit is dat inkomende transfers in januari almaar minder populair zijn. Vijf jaar geleden haalden onze eersteklassers nog snel 69 spelers binnen, maar met nog enkele tientallen uren op de klok zitten we dit keer nog niet aan de helft. Hoe dat komt, leest u hier.