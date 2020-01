Hoe showbizzsite TMZ nog voor zijn familie wist dat Kobe Bryant gestorven was in een helikoptercrash

De beruchte showbizzsite TMZ tweette als eerste dat NBA-legende Kobe Bryant omgekomen was in een helikoptercrash. Nog vóór zijn nabestaanden op de hoogte waren. Dat komt hen nu op veel kritiek te staan. Maar de site is niet aan haar proefstuk toe. TMZ houdt er zeer twijfelachtige methodes op na, maar als er een wereldster sterft, mag je er prat op gaan dat zij het als eerste te weten komen. Dit is het verhaal achter ’s werelds meest veelbesproken roddelsite.