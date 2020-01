Trump en Netanyahu stellen ‘deal van de eeuw’ voor, maar Palestijnen niet te spreken over ‘oplossing’ voor conflict met Israël

Zij aan zij stelden Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Benjamin Netanyahu het nieuwe Amerikaanse vredesplan voor het Israëlisch-Palestijns conflict voor. De VS gunnen Israël soevereniteit over de nederzettingen op de Westoever én de Jordaanvallei, maar de Palestijnen nemen geen vrede met een ‘Mickey Mouse-staat’.

