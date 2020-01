Anderlecht-iconen tekenen rouwregister Rensenbrink

Anderlecht organiseerde gisteravond een avond voor oud-spelers. Grote namen als Paul Van Himst, Jan Mulder, Gille Van Binst, Georges Heylens, Jean Thissen… tekenden allemaal present in het Lotto Park. Samen met gewezen manager Michel Verschueren gingen ze eerst het rouwregister voor Robbie Rensenbrink tekenen. “Een grote man, een grote speler heeft ons verlaten”, schreef Mister Michel. Het was best emotioneel.