Verlichting Vlaamse wegen kost jaarlijks 15 miljoen euro

CD&V wil dat de Vlaamse overheid forser investeert in het energiezuiniger maken van de verlichting langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen. De vele verlichtingspalen langs deze wegen gebruikten de eerste 6 maanden van vorig jaar voor maar liefst 7,6 miljoen euro aan elektriciteit, of iets meer dan 15 miljoen euro per jaar, zo blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne aan mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) opvroeg.

“Wanneer we meer en sneller investeren in energiezuinigere verlichting – bijvoorbeeld led-verlichting - zullen we sneller deze erg forse energiefactuur naar beneden krijgen”, aldus Bothuyne. Hij beklemtoont ook dat led-verlichting tot minder storende lichtvervuiling leidt, “doordat de lichtbundel van deze zuinigere lampen veel gerichter is.” Lichtvervuiling is onder meer schadelijk voor dieren.

In 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de ombouw van klassieke verlichting langs autosnelwegen naar “energiezuinigere led-verlichting”, aldus nog de minister. In de loop van 2021 moet deze klus zijn geklaard.