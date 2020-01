Sander Berge wordt de duurste transfer uit de Belgische competitie

Middenvelder Sander Berge (21) van Racing Genk moet de duurste transfer uit de Belgische competitie worden. Voor minder zal de regerende landskampioen zijn goudhaantje niet laten gaan, zo werd ons gisteren bevestigd.

Op dit moment staat het recordbedrag nog op naam van Youri Tielemans, toen Monaco hem in 2017 voor maar liefst 26 miljoen euro van Anderlecht overnam. Sheffield United zou volgens Engelse media al een bod van 27 miljoen pond (bijna 32 miljoen euro) uitgebracht hebben voor Berge. Bij Genk werd de omvang van dit bod niet bevestigd, wel liet Dimitri de Condé gisteren (dinsdag) weten dat de interesse concreet is en de bedragen hoog oplopen. “Het gaat naar Belgische normen over extreem hoge cijfers en dat maakt het vaak moeilijk”, aldus de Genkse TD. “We hebben vandaag dus geen duidelijk beeld of Berge op 1 februari nog bij ons zal spelen of niet. Dat wordt met hem en zijn entourage besproken, maar de inhoud van die gesprekken blijft intern.”

Gisterenavond werd nog verder onderhandeld over een mogelijke transfer van de 21-jarige Noorse international. Die verkoos eerder meermaals om bij Genk te blijven, maar zou niet langer weigerachtig staan tegenover een eventuele onmiddellijke transfer, als het volledige plaatje klopt. KRC Genk, dat zijn topper kan gebruiken in de strijd om play-off 1, zou Berge het liefst tot eind dit seizoen in de Luminus Arena houden.