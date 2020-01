Trezeguet (ex-Anderlecht) trapt Aston Villa naar finale League Cup bij debuut Samatta, Tielemans teistert de deklat

Ally Samatta heeft dinsdagavond bij zijn debuut voor Aston Villa meteen het Leicester van Youri Tielemans en Dennis Praet geklopt in de halve finales van de League Cup. In een zenuwslopende cupmatch werd het 2-1 nadat de heenmatch op een 1-1-gelijkspel was geëindigd. Samatta kende een goed debuut, Tielemans knalde op de deklat. Uiteindelijk was het ex-Anderlecht-speler Mahmoud Trezeguet die in de 97ste minuut het pleit beslechtte.

Samatta kreeg meteen een basisplek voor Aston Villa, waar hij diep in de spits de langdurig geblesseerde Wesley Moraes (ex-Club Brugge) moet vervangen. Met Marvelous Nakamba kreeg Samatta wel nog een andere ex-Bruggeling naast zich in de ploeg tegen Leicester. De scherpschutter van Genk maakte een gesmaakt debuut, zag een doelpunt afgekeurd voor buitenspel maar miste halfweg de tweede helft wel dé kans om meteen een goal mee te pikken. Hij kon een scherpe voorzet van Jack Grealish niet genoeg richting meegeven.

Bij de bezoekers van Leicester maakte Youri Tielemans opnieuw een scherpe indruk op het middenveld aan de zijde van Wilfred Ndidi (ex-Genk). De Rode Duivel leek een heerlijk doelpunt te gaan scoren, maar zijn knal spatte uiteen op de deklat. Op dat moment stond Villa al 1-0 voor dankzij een mooi gekruist schot van Matt Targett. Die score zou lange tijd op het bord blijven, tot Kelechi Iheanacho de score twintig minuten voor tijd weer in evenwicht bracht.

In een zenuwslopende slotfase kon het vervolgens nog alle kanten uit. Jonny Evans kopte dé kans op de winning goal naast voor Leicester en in de 97ste minuut was het zowaar raak aan de overkant. Niemand minder dan ex-Anderlecht-aanvaller Mahmoud Trezeguet bezorgde Aston Villa het delirium en Ally Samatta een geweldig debuut.

De andere halve finale gaat woensdag tussen Manchester City en de buren van Manchester United. City won de heenwedstrijd op Old Trafford met 1-3.