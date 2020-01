‘Vakbondsleider’ Vincent Kompany wil wegen op debat over discriminatie: “Waaruit bestaan de besturen in alle sectoren? Veelal blanke mannen”

Speler, inspirator, trainer in spe: voor Vincent Kompany is het niet genoeg. Wegen op het (inter)nationale voetbal, al dan niet via Anderlecht, wordt na zijn actieve carrière vast ook een doel. In afwachting daarvan is de 33-jarige verdediger een van de gezichten van een internationale spelersraad. In het kader daarvan sprak Kompany in Brussel de internationale pers en bobo’s toe. En neen, het ging niet over Anderlecht. Of toch nauwelijks.