Vincent Kompany: “Om racisme tegen te gaan is er meer diversiteit nodig op bestuursniveau”

Om racisme in de voetbalstadions tegen te gaan is er volgens Vincent Kompany in de eerste plaats meer diversiteit nodig op het allerhoogste bestuursniveau. Dat verklaarde de Rode Duivel dinsdag in een interview met Sporza na een vergadering van de Global Player Council, een kerngroep van de internationale spelersvakbond FIFPro.

Kompany vindt het belangrijk deel uit te maken van die Players Council “omdat het over meer gaat dan alleen maar over de rechten van rijke profvoetballers”. “Het gaat over de samenleving en de rol van het voetbal daarin, over het belang van vrouwenvoetbal, over discriminatie. Allemaal topics die we beter samen kunnen aanpakken.”

“Eén van de problemen is dat de slachtoffers van racisme net zij zijn die gewoon nul toegang hebben tot de bestuursorganen. Er wordt een debat gevoerd over racisme, er worden beslissingen genomen over topics die bij diegenen die het ondervinden heel gevoelig zijn, maar uiteindelijk worden die beslissingen genomen door mensen die al eeuwenlang in dat soort posities staan. Dat is niet veranderd in België, niet in Engeland, niet wereldwijd en is niet alleen een probleem binnen de sport. In alle sectoren, politiek inbegrepen, zal je in heel Europa binnen de hoogste bestuursorganen weinig mensen met mijn profiel tegenkomen.”

“Anderlecht heeft op dat vlak iets unieks gedaan. Door de rol die ik er intern kan hebben, kan ik heel veel barrières doen vallen. Gewoon door aanwezig te zijn en me op een professionele manier te gedragen in een positie waarin ik autoriteit heb. Dat is in Europa bijna onmogelijk voor iemand van een andere origine.”

“Het gaat er niet om hoe racisme aangepakt moet worden, het gaat erom wie er beslist over die aanpak. Diversiteit moet daarom verplicht worden op de allerhoogste niveaus en er moet een gezond traject mogelijk zijn voor de mensen die in die posities willen geraken. Het is ongelooflijk hard om gemotiveerd een volkomen burger te zijn van een land waarin je uiteindelijk veel minder perspectieven hebt dan iemand anders, ook al ben je daar geboren.”