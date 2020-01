CSKA Moskou klopt aan voor Alexis Saelemaekers

Komt er cash uit Rusland? CSKA Moskou informeerde naar Alexis Saelemaekers (20) en begrijpt dat Anderlecht minstens 7 miljoen wil om daarmee een nieuwe spits en/of linksback te halen. Alle partijen wachten nu af of het geld effectief op tafel komt.

Alexis Saelemaekers en Elias Cobbaut staan bij Anderlecht nog vooraan in de etalage omdat ze geld kunnen opleveren. Momenteel geniet de eerste de meeste interesse. Zo informeerde onder meer Freiburg naar Saelemaekers, maar die belangstelling ging niet ver genoeg. CSKA Moskou duwt het gaspedaal nu wel wat verder in. De Russische nummer vier zet in op jonge talenten in zijn selectie en is kapitaalkrachtig. CSKA wil geen huur, maar een definitieve aankoop en plant een serieus bod.

Saelemaekers zelf verkiest eigenlijk om in Brussel te blijven en pas op het einde van het seizoen te vertrekken naar een topcompetitie. Gisteren trainde hij alweer na zijn lichte dijblessure, maar mogelijk is het Russische voorstel niet te weigeren. Anderlecht hoort de kassa ook liefst zo snel rinkelen.

Want als er veel geld binnenkomt, is er tijdens de laatste twee dagen van de transfermarkt extra budget voor nog een nieuwe spits en/of linksback. Paars-wit houdt met alle scenario’s rekening. Ze volgen duurdere pistes die ze kunnen activeren als de rekening eerst gespijsd wordt, maar ook goedkopere pistes voor het geval de rekening leeg blijft.

Ook Elias Cobbaut staat in de etalage bij Anderlecht. Foto: Photo News

Borven en Success

Een erg haalbare spits op hun lijstje is bijvoorbeeld Torgeir Borven (28), de Noorse topschutter van Odds BK. Hij was goed voor 23 goals en 7 assists in 34 matchen en is in de zomer einde contract. Daardoor ligt zijn vraagprijs onder het miljoen. Borven probeerde het vroeger al eens bij Twente, maar daar slaagde hij niet.

Daarnaast lijkt ook Mogi Bayat een spits aan te prijzen. Het gaat om Isaac Success, een 24-jarige Nigeriaan van Watford, die ook al bij Granada voetbalde. In Engeland is hij vooral bankzitter en dus mag hij verhuurd worden. Ook Cardiff is geïnteresseerd. Vrijdag om middernacht gaat de transfermarkt dicht.