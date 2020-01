Club Brugge pampert niet meer

Het Nieuwsblad dook in zijn archieven. Hoeveel spelers uit de eigen jeugd speelden voor de hoofdmacht van Club Brugge sinds 1983, het jaar waarin de 18-jarige Marc Degryse debuteerde onder Georg Kessler? We kwamen uit op 63 namen — de ene al wat ronkender dan de andere. Opvallend: anders dan concurrenten als Genk, Standard en Anderlecht bracht Club Brugge de voorbije decennia geen internationale toppers voor.

Bjorn Engels speelt bij Aston Villa, Boli Bolingoli bij Celtic Glasgow en Birger Verstraete bij FC Keulen. Brandon Mechele schopte het tot Rode Duivel. Maar, met alle respect: ze staan (nog) niet op het niveau van Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois (jeugd Racing Genk), Axel Witsel en Marouane Fellaini (Standard) of Vincent Kompany en Romelu Lukaku (Anderlecht). Het is al minstens 37 jaar wachten op een opvolger van Marc Degryse. Maar misschien is met Charles De Ketelaere zo iemand opgestaan. De 18-jarige Bruggeling maakte op Kortrijk zijn eerste 90 minuten voor Club vol en behoorde meteen tot de uitblinkers. Dat hij een basisplaats weet af te dwingen in een kern die stijf staat van (soms duur aangetrokken) topspelers, is al een straffe prestatie op zich.

Klik gemaakt

“Sinds 2012, toen Mechele en Engels doorbraken, is het een bewuste politiek van Club om talent te laten starten”, zegt Pascal De Maesschalck, het hoofd van de Brugse jeugdopleiding. “Alleen hebben we talent vroeger misschien te veel gepamperd en kiezen we nu voor een hardere aanpak. We bouwen bewust hindernissen in om spelers mentaal sterker te maken. Charles is daarvan een voorbeeld.”

De Ketelaere had altijd al het talent om weg te draaien van zijn man en de ballen te leggen waar hij wilde. “Alleen had hij het soms te makkelijk omdat hij altijd in een dominant team speelde”, zegt De Maesschalck. “In de wedstrijden van de Youth League confronteerden we hem met het feit dat hij ook moest verdedigen. We hielden hem zelfs een paar keer op de bank. In het verleden hebben we zo talent verloren. Maar Charles heeft de klik kunnen maken.”

Hogere verwachtingen

Philippe Clement is een van zijn grootste bewonderaars. “Een jaar geleden zag ik hem bij de U18. Hij was toen helemaal nog niet de speler die hij vandaag was”, aldus de Club-coach. “Charles heeft grote stappen gezet en is vandaag een kandidaat-basisspeler. Fysiek kan hij meerdere wedstrijden per week aan. Alleen weet ik uit ervaring dat er nu veel op zo’n jongen afkomt. Het verwachtingspatroon zal altijd maar hoger liggen. Ook daar moet hij mee leren omgaan.”

“Nu kan hij bij wijze van spreken niets verkeerds doen, maar op termijn wordt hij afgerekend op doelpunten en assists”, zegt Pascal De Maesschalck. “Charles moet nog stappen zetten en het is moeilijk te voorspellen hoever hij komt. Net als Marc Degryse heeft hij de gave om iemand voor doel af te zonderen. Maar verder wil ik de vergelijking niet trekken.”