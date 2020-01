AA Gent-legende Léon Mokuna overleden

Léon Mokuna groeide op in Belgisch Congo. Sporting Lissabon merkte hem op tijdens een lokaal toernooi, maar na twee seizoenen in Portugal keerde hij terug naar Leopoldstad in zijn thuisland. De tweede oversteek naar Europa was definitief: bij AA Gent lag in 1957 een contract klaar voor de jonge Congolees. Zijn transfer effende het pad voor meerdere Afrikanen in onze competitie: Paul Bonga Bonga (Standard) en Julien Kialunda (Anderlecht) zouden snel volgen.

In het Ottenstadion viel Mokuna op omwille van zijn keiharde schot. Het leverde hem de bijnaam ‘Le Trouet’ (‘klein gat’) op: de aanvaller schoot bij het nemen van een penalty eens een doelnet aan flarden. Het droeg bij aan de vedettestatus van de goedlachse Mokuna.

Later verkreeg de spits de Belgische nationaliteit en speelde zo twee interlands voor de nationale B-selectie. Na zijn periode bij Gent (toen nog La Gantoise), speelde Mokuna nog voor KSV Waregem en Kortrijk. Toen zijn spelerscarrière erop zat, werd Mokuna onder meer bondscoach van Congo.