6 banken gebuisd voor ECB-examen

De Europese Centrale Bank wil dat zes banken uit de eurozone hun kapitaalpositie verstevigen om grote economische schokken te kunnen opvangen.

De ECB controleert elk jaar 109 Europese banken die rechtstreeks onder haar toezicht vallen. Zes daarvan bleken niet te voldoen aan de extra kapitaaleisen die de centrale bank hen oplegt. Namen wilde ‘bankensheriff’ Andrea Enria, de voorzitter van het Europees Bankentoezicht, niet geven. De topbankier toonde zich relatief tevreden over de kapitaalbuffers van de banken in de eurozone, maar maakt zich wel wat zorgen over de lage winstgevendheid.(krs)