Lukaku krijgt er met Christian Eriksen uitstekende passeur bij

Neen, Christian Eriksen is niet van hetzelfde kaliber als Kevin De Bruyne, met wie Lukaku een bijzondere bromance heeft .Toch komt de sierlijke Deen aardig in de buurt. Eriksen was in zijn periode in de Britse hoofdstad goed voor 66 assists en 51 doelpunten in de Premier League. De Bruyne zit voorlopig aan 63 assists en 30 goals voor Chelsea en Manchester City. De Rode Duivel speelde dit wel klaar op 143 matchen, Eriksen had er 226 wedstrijden voor nodig.

Lukaku mag dit seizoen dan wel met de ogen toe scoren, met Eriksens kwaliteiten als passeur in zijn rug zouden het er weleens nog veel meer kunnen worden dan de achttien stuks die nu achter zijn naam staan.

Rugnummer 24

De drievoudige Deense Voetballer van het Jaar was ondanks zijn knappe cijfers nooit de opvallendste factor bij de Spurs. Geen doelpuntenmachine à la Harry Kane, niet de wervelende flits van Heung-min Son en hij heeft ook niet het bad boy-gehalte van Dele Alli. Hij bracht wel Danish Dynamite in het elftal, in gestileerde versie dan. Als een wedstrijd helemaal op slot zit, kan Eriksen met zijn uitstekende traptechniek altijd iets forceren.

Het vertrek van Eriksen valt niet uit de lucht. De middenvelder was einde contract in Londen en sinds Mourinho in november Pochettino kwam aflossen bij Tottenham, verscheen Eriksen nog maar drie keer aan de aftrap in de Premier League. De Portugese coach was niet gediend met de late move van Inter (de transfermarkt loopt vrijdag af.)

Met de overgang van Eriksen zou rond de 20 miljoen euro gemoeid zijn. Opvallend: Eriksen koos voor rugnummer 24 bij zijn aankomst in Milaan. Dit iconische rugnummer droeg de zopas overleden Kobe Bryant ook bij de LA Lakers de laatste jaren. De Nerazzuri gaan deze winter trouwens graag shoppen bij de Engelse topploegen. Eerder rondden de Italianen de komst van Ashley Young (Manchester United) en Victor Moses (gehuurd van Chelsea) af.