Anderlecht-iconen tekenen rouwregister Rensenbrink

Anderlecht organiseerde gisteravond een avond voor oud-spelers. Grote namen als Paul Van Himst, Jan Mulder, Gille Van Binst, Georges Heylens, Jean Thissen… tekenden allemaal present in het Lotto Park. Samen met gewezen manager Michel Verschueren gingen ze eerst het rouwregister voor Robbie Rensenbrink tekenen. “Een grote man, een grote speler heeft ons verlaten”, schreef Mister Michel. Het was best emotioneel.

Spelers van de latere generatie zoals Gilles De Bilde, Ianis Anastasiou, Mbo Mpenza, Michel De Wolf, Filip De Wilde, Patrick Vervoort, Jonathan Legear, Lorenzo Staelens en Wim Kooiman volgden dat voorbeeld. ’s Middags hadden de RSCA-supporters hun medeleven al kunnen betuigen in het rouwregister. Velen haalden herinneringen op aan hun jeugdjaren.

Robbie Rensenbrink wordt vrijdag begraven nabij zijn woonplaats. Zondag tegen Moeskroen spelen alle RSCA-spelers met de naam Rensenbrink op hun shirts als eerbetoon.(jug)