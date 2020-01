Mathijssen of Scifo trainer van beloften

Johan Walem (47) maakte dit weekend bekend dat hij de beloften verlaat om bondscoach van Cyprus te worden. De gewezen speler van Anderlecht tekende er een contract tot 2022 nadat hij sinds 2016 coach was van de U21.

Intussen wordt het terrein afgetast met betrekking tot de opvolging van Walem. De beloften zijn bezig aan de voorronde voor het EK en de volgende wedstrijd is op 31 maart in Bosnië-Herzegovina. De jonge Duivels staan op dit moment met een wedstrijd meer gespeeld eerste in hun groep met 7 op 12. Duitsland staat tweede met 6 op 9.

Winnaarsmentaliteit

Jacky Mathijssen is de meest geciteerde naam als opvolger van Johan Walem. Mathijssen is sinds juni 2018 coach van de nationale U19. De Limburger past in het profiel omdat men van de U21 een team met een onwrikbare winnaarsmentaliteit wil maken. Daar is de jongste jaren hard aan gewerkt, maar op het voorbij EK – waar de jonge Duivels zich voor het eerst in twaalf jaar nog eens voor kwalificeerden – gingen ze met 0 op 9 zwaar de mist in. Jacky Mathijssen coachte STVV, Charleroi, Club Brugge, Beerschot, Lokeren, OHL en Westerlo in de hoogste afdeling en weet dus dat het altijd om de punten gaat.

Scifo trainde in 2016 al eens de U21, maar stapte toen op uit solidariteit met de ontslagen Wilmots

Mathijssen is echter nog niet zeker van zijn positie, want ook de naam van Enzo Scifo duikt op. De 84-voudige Rode Duivel had tussen 2015 en 2016 de nationale U21 al een keer onder zijn hoede. Hij stapte uit solidariteit op toen bondscoach Marc Wilmots na het EK 2016 werd ontslagen. Sindsdien heeft Scifo geen club of nationaal team meer getraind. Voordien was hij als trainer aan de slag bij Charleroi, Tubeke, Moeskroen en Bergen.

De voetbalbond wil het dossier van de nationale beloftencoach zo snel mogelijk afwerken. Het dossier heeft zelfs grotere prioriteit dan de contractverlenging van de bondscoach. Dat vooral met het oog op de eerstvolgende wedstrijd van de U21 eind maart.