Dit zijn de 14 werken van Van Eyck die u vanaf zaterdag kan bewonderen

Gent -

Meer dan de helft van alle wereldwijd bewaard gebleven werken van Jan van Eyck hangen op dit moment samen op één plaats. In Gent. Dag en nacht bewaakt door 200 camera’s in het Museum voor Schone Kunsten (en 16 erbuiten). Belicht door minispotjes in geklimatiseerde vitrinekasten, verzekerd voor 850.000 euro. Dit zijn, in min of meer chronologische volgorde, de 14 topwerken die u tot eind april in het MSK kan bewonderen. Van dichterbij dan ooit. En toch: vraag aan de balie of u een vergrootglas mag meebrengen. Want meer dan bij welke schilder ook zit het genie van Van Eyck in de details.