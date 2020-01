Forum der Joodse Organisaties hoopt dat plan van Trump leidt tot vrede, Turkije noemt het “doodgeboren”

In Istanbul werd gedemonstreerd aan het Amerikaanse consulaat. Foto: AFP

Het Belgische Forum der Joodse Organisaties (FJO) hoopt dat het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten leidt tot een allesomvattende vrede in de regio. “Uitsluitend directe onderhandelingen op basis van wederzijds respect en erkenning van elkaars rechten kan leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en het Palestijnse volk”, zegt de organisatie dinsdagavond in een communiqué.

Volgens het FJO biedt het voorstel voor beide partijen interessante uitgangspunten. “Tegenover een inlijving door Israël van een aantal nederzettingen en de Jordaanvallei, staat dat de Palestijnen een eigen staat kunnen vestigen met Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad”, klinkt het. Het Forum der Joodse Organisaties zegt oprecht te hopen dat “beide partijen het plan als uitgangspunt voor een hervatting van constructieve onderhandelingen zullen aanvaarden”.

Het plan van president Donald Trump voorziet in de oprichting van een Palestijnse staat met een beperkt gebied en met een beperkte soevereiniteit en autoriteit. De Palestijnen, die de regering-Trump als partijdig beschouwen en niet betrokken werden bij de opmaak van het plan, hebben de Amerikaanse voorstellen al naar de prullenmand verwezen.

Turkije is van mening dat het plan van Trump om het Israëlisch-Palestijnse conflict te regelen alle hoop op een tweestatenoplossing vernietigt.

“Het zogenaamde vredesplan van de Verenigde Staten is doodgeboren”, zei het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “Het is een bezettingsplan dat een tweestatenoplossing onmogelijk maakt en de Palestijnse gebieden uitperst.”

“Het Palestijnse volk en hun land kunnen niet worden gekocht”, vervolgt de tekst. “We zullen niets aanvaarden dat de Israëlische bezetting en de vervolging legitimeert. We zullen altijd onze Palestijnse broeders steunen.”

“Er zal nooit vrede zijn in het Midden-Oosten zonder een einde te maken aan het bezettingsbeleid”, aldus het ministerie. “We zullen nooit een plan steunen dat niet door de Palestijnen is aanvaard.”

Dinsdagavond verzamelde een menigte zich rond het consulaat van de Verenigde Staten in Istanbul. Ze scandeerden er “Weg met Israël! Weg met Amerika! “

Verklaring van Saudi-Arabië

Saudi-Arabië heeft de Israëli’s en de Palestijnen opgeroepen om directe onderhandelingen op te starten en via die weg hun meningsverschillen over het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten te bespreken.

“Het Koninkrijk waardeert de inspanningen van de regering-Trump om een allesomvattend vredesplan (...) te ontwikkelen”, luidde het in een verklaring van het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Riyad “moedigt directe vredesonderhandelingen tussen de Palestijnen en de Israëli’s aan onder auspiciën van de Verenigde Staten” zodat elk “meningsverschil over eender welk aspect van het plan kan worden besproken” en er “vooruitgang kan worden geboekt in het vredesproces dat moet leiden tot een overeenkomst die de legitieme rechten van het Palestijnse volk verankert”, besluiten de Saudi’s.