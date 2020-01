Rechter in Peru beveelt dat oppositieleidster Fujimori opnieuw naar de cel moet

Een rechter in Peru heeft dinsdag bevolen dat oppositieleidster Keiko Fujimori terug naar de cel moet. Ze moet voor 15 maanden de gevangenis in om aanklagers de gelegenheid te geven het witwasonderzoek tegen haar verder uit te voeren. Dat onderzoek maakt deel uit van een corruptiezaak rond de financiering van haar verkiezingscampagne om president te worden.

Fujimori heeft al eerder 13 maanden in de cel doorgebracht, maar werd door het Peruaanse constitutioneel hof in november vorig jaar vrijgelaten. Het hof oordeelde dat het te lang duurde voordat een concrete aanklacht tegen haar werd ingediend. De aanklagers zijn tegen dat besluit in beroep gegaan.

Aanklagers zeiden eerder dat ze een criminele organisatie leidde en miljoenen dollars ontving van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht tijdens haar verkiezingscampagne in 2011. Fujimori ontkent de beschuldigingen.

Fujimori is de dochter van de autoritaire Peruaanse ex-president Alberto Fujimori, die een 25 jaar lange gevangenisstraf uitzit voor mensenrechtenschendingen en corruptie.