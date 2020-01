Beloning van 15.000 euro voor wie vrouw kent die doodgeschoten werd teruggevonden aan Belgische grens

Wie is de vrouw die eind juni vorig jaar doodgeschoten werd teruggevonden in het Nederlandse Westdorpe? Omdat de speurders na zeven maanden nog altijd geen idee hebben, loven ze nu een beloning van 15.000 euro voor een tip die leidt tot de identificatie van de vrouw.

Het lichaam van de vrouw werd op 22 juni van vorig jaar gevonden op de Sint Anthoniekade in Westdorpe, een Nederlands dorp op de grens met België. De vrouw, die naakt was, bleek doodgeschoten. Ze had ook geen sieraden, tatoeages of andere herkenningspunten waardoor haar identiteit bekend zou kunnen worden.

Het gaat om een vrouw met blanke huidskleur, die vermoedelijk tussen de 50 en de 65 jaar oud was en kort, rossig haar had. Ze was ongeveer 1,60 meter groot. “Ze heeft verschillende operaties ondergaan, bij deze ingrepen zijn vermoedelijk haar eierstokken, baarmoeder, galblaas en blindedarm verwijderd”, aldus de politie.

Over de zaak zijn al meer dan 500 tips binnengekomen bij het onderzoeksteam, maar geen enkele daarvan heeft al geleid tot de oplossing van de zaak, of de identificatie van de vrouw. “Daarom looft de Hoofdofficier van Justitie nu een beloning van 15.000 euro uit voor de persoon die zich meldt met de gouden tip die leidt tot het achterhalen van de identiteit en de oplossing van het misdrijf.”

Opgelet: onderstaande beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

Foto: politie