Op het euthanasieproces rond de dood van Tine Nys zijn we toe aan dag 8. Daarop staan de slotpleidooien van de burgerlijke partijen gepland, net als het rekwisitoor van de procureur-generaal. Mogelijk komen we ook nog toe aan de slotpleidooien van de verdediging. Volg de ontwikkelingen in het Gentse gerechtsgebouw hier LIVE.