Coronavirus: Australië plaatst geëvacueerde burgers in quarantaine op Christmas Island

Australië start een operatie om zijn onderdanen te evacueren die gestrand zijn in de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus is uitgebroken. Ze zullen in eerste instantie in quarantaine worden geplaatst op Christmas Island in de Indische Oceaan. Het eiland diende eerder al als detentiecentrum voor asielzoekers.

De Australische premier Scott Morrison maakte woensdag bekend dat de Australische federale regering zal proberen haar “geïsoleerde en kwetsbare” onderdanen te evacueren die in China zijn gestrand als gevolg van de epidemie van het nieuwe virus. Kinderen en ouderen die momenteel in Wuhan City, de bakermat van de epidemie, verblijven, krijgen daarbij voorrang.

De geëvacueerden worden vervolgens in quarantaine geplaatst op Christmas Island, een rotsachtig eiland in de Indische Oceaan, tussen Australië en Indonesië, op drie uur vliegen van de stad Perth. Ze zullen er worden ondergebracht in een voormalig detentiecentrum voor asielzoekers, voor illegale immigranten die per boot arriveerden, dat gesloten werd in oktober 2018.

Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken werd gecontacteerd door 600 Australiërs die zich hebben geregistreerd in de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is.

Het tijdschema voor de repatriëring ligt nog niet vast, Canberra is afhankelijk van toestemming van Peking. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, hebben al een aantal van hun onderdanen geëvacueerd. Frankrijk, de Europese Unie en Canada proberen hetzelfde te doen.