Coronavirus-alarm op luchthaven van Zaventem: onrust over passagiers die mogelijk besmet waren

Op Brussels Airport werd woensdagochtend even alarm geslagen nadat er een vliegtuig was geland waarop drie passagiers zaten die mogelijk besmet waren met het coronavirus. Na ondervraging van de passagiers bleek het echter om een loos alarm te gaan.

Het gaat om het vliegtuig met vluchtnummer HU759 van Hainan Airlines. Daarop zaten drie passagiers van wie vermoed werd dat ze in Wuhan geweest waren en besmet waren met het coronavirus. Na ondervraging bleek echter dat de drie helemaal niet in Wuhan, noch in de getroffen provincie Hubei zijn geweest. Na een medische check-up door de dienst Volksgezondheid bleek dat ze in goede gezondheid verkeerden.

Volgens Anke Fransen, woordvoerder bij Brussels Airport, is een medische controle bij aankomst standaardprocedure als er mogelijk sprake is van een besmettelijke ziekte.

De luchthaven staat in nauw contact met de FOD Volksgezondheid over het coronavirus. Die laatste benadrukt dat de Belgische gezondheidsautoriteiten erg waakzaam zijn. “Dit voorval laat zien dat we streng controleren om het virus uit ons land te houden”, zegt Jan Eyckmans, de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid.

