Honderden arbeiders veranderen leegstaand gebouw in 48 uur in ziekenhuis om coronavirus te bestrijden

In Huanggang, een Chinese stad nabij Wuhan, heeft een ziekenhuis dinsdag de deuren geopend voor de eerste patiënten die besmet zijn met het coronavirus. 48 uur eerder was het ziekenhuis nog een leegstaand gebouw, waar honderden arbeiders en vrijwilligers aan de slag gingen. Volgens de lokale overheid sloegen bouwfirma’s, nutsbedrijven en paramilitaire politie de handen in elkaar om zo snel mogelijk 1.000 patiënten te kunnen ontvangen.

Intussen wordt dag en nacht gewerkt om nog drie speciale ziekenhuizen te bouwen om het dodelijke virus, dat al 132 levens eiste in China, te bestrijden. Het virus besmette volgens de Chinese overheid al ongeveer 6.000 mensen in het uitgestrekte land.

Het coronavirus dook al op in talloze andere landen, waaronder Frankrijk en Duitsland. Op Brussels Airport werd woensdagochtend even alarm geslagen nadat er een vliegtuig was geland. Er werd gevreesd dat drie passagiers op het toestel zaten, die mogelijk besmet waren met het coronavirus. Dat bleek uiteindelijk loos alarm.

Er is nog geen remedie gevonden voor de dodelijke ziekte, maar er wordt in verschillende laboratoria hard gewerkt om een vaccin te ontwikkelen.