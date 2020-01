Antwerp heeft akkoord met Iraanse doelman Beiranvand (die eerst in beeld was bij Genk)

Antwerp heeft een akkoord bereikt met Alireza Beiranvand (27). De Iraanse nationale doelman moet wel nog zijn medische tests afleggen, maar heeft al een deal voor drie seizoenen (plus optie op een extra jaar) met de Great Old, dat gewoon de afkoopsom moet betalen in zijn contract. Die komt neer op zo’n 630.000 euro.

Beiranvand, die eerst nog op weg was naar KRC Genk, komt in de zomer over naar de Bosuil. Dan is het de vraag wat er met huidig eerste doelman Sinan Bolat gebeurt. Bij Genk trok men met Thomas Didillon ondertussen ook al een nieuwe doelman aan, zij het op huurbasis.