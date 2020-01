CLUBNIEUWS. Opare mag beschikken bij Antwerp, Club Brugge speelt zondag voor vol huis, Didillon speelt tegen Anderlecht

De Jupiler Pro League draait weer op volle toeren en met ook het einde van de transferperiode in zicht draait ons nieuwsoverzicht volle toeren.

Over en out voor Opare

Voor Opare is het over bij Antwerp. De Ghanese rechtsback is (zo goed als) hersteld van zijn knieblessure, maar mag beschikken. Met Buta, Quirynen, De Laet en desnoods ook Seck is er op zijn positie keuze zat. Komt er deze mercato niks meer uit de bus voor hem, dan vertrekt hij in de zomer, wanneer hij einde contract is. Ook Yatabaré en Colpaert mogen weg. (dvd)

Bijker traint weer voluit mee

Na een vrije dag begon KV Mechelen gisteren aan zijn voorbereiding op de topper van zaterdag tegen Gent. Bijker was een opvallende aanwezige op training. De linksachter viel in de kerstperiode uit met een hamstringblessure. Die zorg is nu van de baan. De Bie (adductoren) en Lemoine (lies) werkten een apart programma af. Van Damme (rib) revalideert nog. (dige)

Didillon mag spelen tegen Anderlecht

KRC Genk huurt Didillon tot het einde van het seizoen van Anderlecht, heeft een aankoopoptie en behoudt een percentage van de rechten op doorverkoop als de Fransman toch terug zou keren naar paars-wit. “Als we willen, kunnen we Thomas langer aan ons binden”, bevestigt Dimitri de Condé. “Die evaluatie zullen we later maken. Of het een vreemde constructie is? Neen, we hebben dat in het verleden nog zo opgelost, met Clinton Mata bijvoorbeeld. Toen behielden we ook een deel van de transferrechten.”

In de reguliere competitie speelt KRC Genk niet meer tegen Anderlecht. Mocht dat wel zo zijn in Play-off 1 of 2, dan mag Didillon tegen zijn ex-ploeg keepen. “Thomas kan tegen Anderlecht in doel staan”, bevestigt De Condé. Wat er dus op neerkomt dat Genk ­Didillons volledige ­Anderlecht-loon overneemt. Anders zou hij volgens het bondsreglement niet tegen RSCA mogen aantreden. (krli)

Topper uitverkocht

De topper tussen Club Brugge en Antwerp wordt zondag voor een vol Jan Breydel gespeeld. Club meldt dat de laatste tickets in verkoop gaan. Die zijn te koop via de website van blauw-zwart en zijn uitsluitend bedoeld voor leden.

Ruud Vormer nadert met vijftien assists zijn persoonlijk record van het seizoen 2017-2018. Toen lukte de Nederlander achttien stuks. (jve)

Chakvetadze doet matchritme op

Maandagavond namen de Gentse beloften het op tegen Club Brugge. Het team van Dupré kreeg versterking van de Gentse A-kern: De Busser, Van Den Bergh, Smith, Mbayo en Chakvetadze – die na 70 minuten gewisseld werd – konden zo matchritme opdoen. Na twee penalty’s stond het 1-1. Nog voor de pauze maakte blauw-zwart er 1-2 van, wat meteen ook de eindstand was. (ssg)

Antwerp geklopt in oefenmatch

Waasland-Beveren won gisteren een oefenmatch tegen Antwerp (3-2). Trainer Mercier liet vooral spelers opdraven die de laatste tijd minder speelden. Aanwinst

Piotrowski speelde 81 minuten. Jackers keepte goed, maar moest zich twee keer gewonnen geven. Gamboa, Emmers en Dierckx scoorden voor geel-blauw. Uitkijken wie zich in de kijker heeft gespeeld. (whb)

Drie spelers trainen niet mee

RC Genk trainde gistervoormiddag in de fitness, vervolgens stond om half vier in de namiddag een oefensessie buiten geprogrammeerd. Benjamin Nygren, Shawn Adewoye en Bryan Limbombe speelden maandag mee in de beloftenwedstrijd, zij bleven in de namiddag dan ook binnen. Doelman Tobe Leysen was wel van de partij. Vladimir Screciu trainde indivi­dueel. (krli)

Sissako gehuurd van PSG

Standard heeft de komst van de Frans-Malinese verdediger Moussa Sissako (foto) bevestigd. De 19-jarige nieuwkomer wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Franse kampioen Paris Saint-Germain. De Luikenaars bedongen een aankoopoptie. Sissako is Malinees jeugdinter­national. (hbvl)

Carrière Boeckx nog niet over Anderlecht

Anderlecht-keeper Frank Boeckx bezocht gisteren een specialist omdat hij weer last heeft aan zijn rug. Hij dacht aan het einde van zijn voetbalcarrière, maar dat is voorlopig uitgesteld. De vierde keeper van RSCA krijgt een infiltratie en neemt dan even rust. Daarna ziet hij hoe de situatie evolueert. Boeckx zit ook nog samen met de medische staf van paars-wit. (jug)

Nieuwe spelers bijna inzetbaar

Ko Matsubara heeft officieel zijn contract bij STVV ondertekend. De Japanse linksachter is nu Kanarie. Net als Mohamed Buya Turay moet hij nog wachten op groen licht vanuit Brussel om te mogen trainen en spelen voor STVV. Teixeira en De Smet trainden gisteren voluit mee. Schmidt, De Ridder en Pol Garcia werkten een individueel programma af. (gus)

Koude douche voor Oostende-beloften

De KVO-beloften speelden maandag 2-2 gelijk in Eupen. In de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong. Op het uur maakte Louknine de 1-1. De Kustboys gingen op en over de Panda’s na een mooie vrije trap van Morina. Toch volgde nog een koude douche. Na een rode kaart voor Mbye in de slotfase lukte Eupen de gelijkmaker in de 98ste minuut na tal van onderbrekingen.(jve)