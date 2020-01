Huis van Manchester United-CEO Ed Woodward aangevallen door boze supporters

Boze supporters hebben dinsdagavond het huis van Ed Woodward, de manager en vicevoorzitter van Manchester United, aangevallen. Op beelden die circuleren op social media is te zien hoe fans vuurwerk over de toegangspoort gooiden.

Manchester United reageerde woensdagochtend fel. De Engelse voetbalclub zei dat het probeert de supporters te identificeren. “Iedereen die zich schuldig gemaakt heeft aan een misdrijf, of niet wetmatig op het eigendom aanwezig was, krijgt een levenslang stadionverbod en zal vervolgd worden”, stelde de Europese tegenstander van Club Brugge in een statement. “Supporters die zich laten horen is één ding, schade aanrichten en andermans leven in gevaar brengen is nog iets anders. Hier zijn geen excuses voor.”

Woodward heeft een vrouw en twee jonge dochtertjes. Gelukkig zou op het moment van de feiten niemand thuis zijn geweest. De grote baas van Manchester United krijgt van de fans de zwartepiet toegeschoven voor de teleurstellende resultaten. Op dit moment staat Man U pas vijfde in de Premier League, op 33 punten van leider Liverpool. Woensdagavond moet het tegen stadsgenoot City een 1-3-achterstand proberen ophalen in de halve finale van de League Cup.