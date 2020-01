Charleroi en KV Mechelen niet op 4, maar wel op 11 februari

Charleroi - KV Mechelen ligt opnieuw vast. Eindelijk. Nadat de match afgelopen weekend werd stopgezet wegens overvloedige mist, werd er lang gediscussieerd over hoe en wanneer de wedstrijd ingehaald kon worden. Die beslissing is er nu: op 11 februari kijken beide clubs elkaar weer in de ogen. Van bij de start en een 0-0-stand.

De Pro League maakte woensdag bekend dat de match integraal herspeeld zal worden op die 11de februari vanaf 20u30. De belangenvereniging van profclubs had eerder 4 februari vastgelegd als datum, maar na overleg met de lokale politie werd de inhaalmatch een weekje verschoven. Een datum die sowieso al door beide clubs geprefereerd werd.

Eerder had Charleroi nog geprotesteerd tegen het integraal herspelen van de match. De Carolo’s stonden bij het moment van stopzetten van de partij - in minuut 37 - immers 1-0 voor en wouden die voorsprong - ondanks het feit dat er geen reglementaire basis voor was - in eerste instantie behouden. “Maar gezien de reglementen hebben we geen andere keuze dan dit te aanvaarden”, keerde Pierre-Yves Hendrickx - administratief bestuurder bij Charleroi - maandag al de kar van club. “Maar hopelijk wordt het reglement nu aangepast.”