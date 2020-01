Medicijn dat baby Pia redde vlot over de toonbank

De verkoop van Zolgensma - het duurste medicijn ter wereld - zit in de lift. Dat blijkt woensdag uit de jaarcijfers die het Zwitserse farmabedrijf Novaris heeft vrijgegeven.

In het vierde kwartaal realiseerde Novartis een omzet van 186 miljoen dollar, alleen al met de verkoop van Zolgensma.

Een prikje met Zolgensma - een behandeling tegen een zeldzame spierziekte - kost 1,9 miljoen euro. Het is het medicijn waar baby Pia mee werd behandeld. Haar ouders dienden vorig jaar een sms-actie op poten te zetten om de behandeling te bekostigen. In de VS is het medicijn goedgekeurd.